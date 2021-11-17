Сургутские врачи спасли пациента с коронавирусной пневмонией и сосудистыми осложнениями Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Сургутские врачи спасли 61-летнего югорчанина, который поступил в окружную клинику Сургута с коронавирусной пневмонией и сосудистыми осложнениями в левой ноге. Пациента экстренно осмотрел сосудистый хирург и вместе с коллегами приняли решение срочно делать операцию.

Операция прошла успешно, кровоток в ноге полностью восстановился. Сейчас пациент в стабильном состоянии и находится на лечении в ковидном госпитале Сургутской окружной клинической больницы.

- Тромбоэмболические осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией, приводят к неотложным состояниям, которые угрожают жизни больного. И требуют экстренного лечения. Одним из осложнений коронавирусной инфекции является тромбоэмболия в периферические артерии. Врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения совместно с сосудистыми хирургами проводят неотложные операции пациентам с коронавирусной инфекцией, осложнённой тромбоэмболиями в периферические артерии - прокомментировали в Департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

Медики рекомендуют вакцинироваться от коронавирусной инфекции и соблюдать антиковидные меры безопасности в общественных местах.