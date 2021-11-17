В Сургуте таксист снял с припаркованного автомобиля задний бампер и забрал его себе Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 61 преступление, одно из которых произошло в Ханты-Мансийске. Женщина, подрабатывая домработницей у 34-летней югорчанки, похитила золотые изделия на сумму 24 тысяч рублей. Затем она сдала краденное в ломбард, а после задержания злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте 32-летний таксист, находясь по проспекту Пролетарский, снял с припаркованного автомобиля «Киа Рио» задний бампер. А в Мегионе, в лесном массиве в районе улице Гаражный Переулок, задержан молодой человек с подозрительным синим свертком. Экспертиза подтвердила, что вещество внутри свертка является синтетическим наркотиком массой 0,982 грамма. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, за сутки раскрыто ранее зарегистрированное преступление и задержан 19-летний подозреваемый в краже. Молодой человек воспользовался найденной банковской картой и оплатил покупки в магазине.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.