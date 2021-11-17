Школьники из Пыть-Яха вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» Фото: Паблик «Большая перемена» в соцсети

Школьники Пыть-Яха – в числе победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята выиграли по одному миллиону рублей на образование и дополнительные баллы для поступления в высшие учебные заведения.

Финал масштабного образовательного проекта прошел в Артеке. Конкурс «Большая перемена» - уникален тем, что вес имеют не школьные оценки, а умение нестандартно мыслить. В этом не было равных югорским школьникам Насте и Алексею. Ребята успешно решили предложенные задания-кейсы, сумели показать свои лидерские качества, защищая проект, разработанный в команде.

- Я все еще осознаю свою победу, до конца не верю, что у меня получилось. Для меня эта победа значила очень много, поскольку в прошлом году я не смогла приехать на финал. А в этот раз смогла сама себе доказать, что могу выиграть. И, конечно, я определила свою будущую профессию: менеджер культурной деятельности. Моя победа – моя гарантия на получение именно той профессии, о которой мечтаю, - рассказала победительница Анастасия.

Из Югры в финале участвовал 21 школьник, причем четверо из них – пытьяхцы. Помимо Анастасии Бороненко и Алексея Ходулина в финале участие приняли Виктория Ференц и Юлия Лоова.

Имена победителей конкурса 2021 года уже известны, но финальная смена ещё продолжается. Сейчас ребята занимаются по мощнейшей образовательной программе. В Пыть-Ях они вернутся в конце месяца.