В Сургуте к Новому году появятся девять ледовых городков Фото: Администрация Сургута

В Сургуте к Новому году появятся девять ледовых городков. Персонажи из любимых детских сказок украсят город в преддверии праздника. На девяти городских площадках появятся ледовые скульптуры по мотивам шедевров мировой литературы. Фестиваль ледовых фигур, который традиционно пройдет на территории ИКЦ «Старый Сургут», будет посвящен 140-летию со Дня рождения Корнея Чуковского.

Во дворах Сургута запланировано обустроить снежные городки. Для детей сделают горку, установят новогодние фигуры и, конечно, поставят главный символ праздника - ёлку.

Напомним, мы писали о том, что в конце ноября в Покачах начнут строить новогодний городок. Концепцию снежного городка смогут выбрать жители города.