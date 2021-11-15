За сутки на специализированном полигоне Нижневартовска приняли около 120 машин со снегом Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Дорожные службы и управляющие компании Нижневартовска продолжают мероприятия по очистке и вывозу снега с дорог и микрорайонов города. Только за сутки на специализированном полигоне приняли около 120 машин со снегом. В общей сложности на дорогах и во дворах задействовано 80 единиц техники. Работы по уборке и вывозу снега ведутся на улице Авиаторов и в некоторых микрорайонах.

Как сообщили в компании, которая обслуживает около 240 домов (в микрорайонах №№3, 6, 10-Б, в поселке Дивный и некоторых поселках в старой части города), основные силы брошены на очистку дворов в период обильных снегопадов.

- Мы оперативно очищали дворы, чтобы минимизировать дискомфорт жителей. В период перепада температур мы также были заинтересованы как можно быстрее убрать дворовые проезды. Сейчас весь собранный снег складирован на отведенных для этого площадках и на его вывоз у нас есть 10 дней. В ближайшее время займемся этим, - рассказала заместитель директора МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» Вероника Субицкая.