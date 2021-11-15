В Нижневартовском районе водитель иномарки съехал в кювет и врезался в дерево Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 169 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе 38-летний водитель автомобиля «Хонда», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, а затем съехал в придорожной кювет, и врезался в дерево. В результате ДТП водитель получил травмы.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 25 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 18 – за отказ от медицинского освидетельствования; 10 – за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 37 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 52 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД и взаимной вежливости.