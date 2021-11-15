Жительница Белоярского украла деньги у мальчика-сироты
Фото: Юлия Кучеренко
Прокуратура Белоярского утвердила обвинение по уголовному делу против жительницы города, которая украла крупную сумму денег у ребёнка. По информации следственных органов, обвиняемая проживала вместе с отцом и находящимся у него под опекой мальчиком. Зная о том, что мальчик-сирота получает социальные выплаты, решила украсть принадлежащие ему деньги.
Получив доступ к расчетному счету сироты с использованием мобильного приложения банка, она украла 250 тысяч рублей и потратила все деньги на покупку одежды, продуктов, а также давая в долг деньги своим знакомым.
Уголовное дело направлено в суд. Ребенку деньги вернули полностью.
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