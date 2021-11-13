В Нижневартовске нашли сайты, где продавали поддельные паспорта. Фото: Вадим Бегун

В Нижневартовска нашли три сайта, где продавали поддельные паспорта, разрешительные документы, в том числе поступали предложения о покупке дубликата паспорта, идентичному утерянному.

– Статьями 324 и 327 Уголовного кодекса Российской Федерации за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, – рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России. Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил в полном объеме, доступ к сайтам заблокирован.