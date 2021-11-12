В нижневартовских больницах количество больных коронавирусом не увеличивается Фото департамента общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Нижневартовск вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекции. В больницах количество больных не увеличивается. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании муниципального оперативного штаба.

По состоянию на 12 ноября, из 400 коек, развернутых в госпитале, занято 288. Причем пациентами являются не только жители Нижневартовска, но и Радужного, Мегиона, Нижневартовского района, и даже Томской области. В реанимации находится 33 пациента, к аппарату ИВЛ подключены 30 человек.

- Уровень госпитализации за последние дни не снижается и не увеличивается. К нам поступает около 30 человек ежедневно. Большинство граждан не были привиты от коронавирусной инфекции и к тому же обращаются за медицинской помощью на 10-12 день заболевания, поэтому в госпиталь они поступают в тяжелом состоянии и практически сразу их подключают к ИВЛ, - сообщил главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» Алексей Сатинов.