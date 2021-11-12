Житель Лянтора в попытке купить 25 кг икры на Новый год стал жертвой мошенников Фото: Татьяна Коркина

В полицию Сургутского района обратился 36-летний житель Лянтора и сообщил, что пострадал от мошенников. Мужчина хотел купить 25 кг икры лососевых рыб на Новый год, нашел сайт, на котором предлагалось купить 1 кг за 2 тысячи 800 рублей. Мужчина позвонил по указанному номеру поставщика и обговорил все детали сделки и доставку.

Не подозревая об обмане, северянин перевел 74 тысячи рублей на счет продавца за 25 кг деликатеса и доставку. Продавец обещал, что позже в мессенджере пришлет транспортную накладную, но ни документов и тем более икры югорчанин не получил. После нескольких попыток связаться с поставщиком, мужчина понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».