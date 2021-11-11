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Общество11 ноября 2021 11:10

Дорожные службы Югорска встретили снег во всеоружии

Тротуары посыпают специальным противоскользящим составом
Виктория Терина
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Дорожные службы Югорска встретили снег во всеоружии

Дорожные службы Югорска встретили снег во всеоружии

Фото: Татьяна Коркина

С начала снежного сезона через систему Центра Управления регионом «Инцидент Менеджмент» зафиксировано 13 обращений от жителей Югорска по вопросам уборки снега. Работать в зимнем режиме коммунальные службы Югорска начали с 15 октября.

В полной готовности находятся 26 единиц техники и 35 работников, уборка снега во дворах города проходит по графику, он ориентировочный и может изменятся в зависимости от погоды, и количества техники, вышедшей на уборку. Техника при необходимости выходит на работу с 6 утра, занимается расчисткой центральных улиц и посыпкой тротуаров специальным противоскользящим составом – пескосолью.

Общая протяженность дорог в Югорске составляет 172 километра. В первую очередь коммунальщики чистят проезжую часть в центре города и проезды к социально-значимым объектам, а также по маршрутам общественного транспорта. Затем приводят в порядок тротуары и дороги частного сектора.