Дорожные службы Югорска встретили снег во всеоружии Фото: Татьяна Коркина

С начала снежного сезона через систему Центра Управления регионом «Инцидент Менеджмент» зафиксировано 13 обращений от жителей Югорска по вопросам уборки снега. Работать в зимнем режиме коммунальные службы Югорска начали с 15 октября.

В полной готовности находятся 26 единиц техники и 35 работников, уборка снега во дворах города проходит по графику, он ориентировочный и может изменятся в зависимости от погоды, и количества техники, вышедшей на уборку. Техника при необходимости выходит на работу с 6 утра, занимается расчисткой центральных улиц и посыпкой тротуаров специальным противоскользящим составом – пескосолью.

Общая протяженность дорог в Югорске составляет 172 километра. В первую очередь коммунальщики чистят проезжую часть в центре города и проезды к социально-значимым объектам, а также по маршрутам общественного транспорта. Затем приводят в порядок тротуары и дороги частного сектора.