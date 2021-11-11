В Сургуте водитель «ВАЗ» не рассчитал дистанцию и врезался в иномарку Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На Нефтеюганском шоссе в Сургуте 34-летнийводитель автомобиля «ВАЗ», не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди автомобиль «Hyundai Solaris» под управлением 42-летнего мужчины. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 24 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей Югры быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.