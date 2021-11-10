В Ханты-Мансийске появятся три "Умные" остановки Фото: Городской информационный центр

Столица Югры отличается суровым северным климатом, но жители города ведут такой же образ жизни, как и в большинстве городов страны, ежедневно добираясь на общественном транспорте в разные точки города. Зимой ожидать автобусы и маршрутки не всегда комфортно, особенно в сильные ветра и морозы, продолжительностью в несколько месяцев.

Власти окружной столицы не оставили этот вопрос без внимания и в конце прошлого года установили четыре крытых отапливаемых остановочных павильона, а в конце декабря к концу года вдоль улицы Мира появится еще три таких, которые разместят на остановках: Мелиораторов, Русский двор, ЮНИИТ. Сейчас уже подготовлен фундамент и завершены предварительные работы. Как отмечают в администрации города, этот маршрут обусловлен высокой транспортной нагрузкой.

Новые остановки будут иметь Wi-Fi-модуль, разъёмы для зарядки телефона и интерактивные экраны, которые подключат к системе «Безопасный город».

- Мы поставим электронные замки на двери, так как жители часто оставляют их открытыми и к сожалению могу констатировать, что горожане относятся не очень аккуратно к этим объектам. Поэтому мы добавляем видеонаблюдение. В режиме реального времени диспетчер будет наблюдать за тем, что происходит на объекте и если заметит нарушителей порядка, сообщит об этом через громкую связь, злоумышленник услышит замечание - отметил руководитель проекта «Умный город» администрации Ханты-Мансийска, Андрей Варлаков.

Напомним, Ханты-Мансийск вошел в число самых умных городов в стране.