Глава Нефтеюганского района проверяет готовность поселений муниципалитета к зиме Фото: Администрация Нефтеюганского района

Глава Нефтеюганского района Алла Бочко продолжает проверять готовность поселений муниципалитета к отопительному периоду и знакомится с инфраструктурой поселков. Глава района посетила Салым, оценив состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства, посетив водоочистные и канализационные очистные сооружения, а также все котельные, которых в поселении пять. Алла Бочко убедилась, что в поселении сформирован необходимый запас топлива, для работы котельных в отопительный сезон

Вместе с главой поселения Натальей Ахметзяновой руководитель муниципалитета выделила основные перспективы дальнейшей реконструкции и модернизации котельных и инженерных сетей, так как с объемом их мощностей напрямую связана и другая не менее важная для развития поселка задача – жилищное строительство.

В Салыме по улице 45 лет Победы построят четырехэтажный дом на 70 квартир. Кроме того, для строительства многоквартирников еще два земельных участка поставлены на кадастровый учет.