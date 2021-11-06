В торговых центрах Сургута открылись новые переписные участки

Фото: администрация Сургута

В Сургуте возросло количество переписных участков. С 6 ноября они открылись в торговых центрах «Купец», «Богатырь», «Росич», «Аура», «Агора» и на центральном рынке. Об этом рассказали в городской администрации.

Также в мэрии напомнили, что продолжают работу переписные пункты в городской поликлинике №1 и в ТРЦ «Сити Молл».

- Добровольцы переписи работают в многофункциональных центрах, расположенных на территориях ТЦ «Агора» и «Сити Молл» с 11:00 до 15:00 и с 15:00 до 19:00, - добавили в ведомстве.

Напоминаем, что еще у горожан есть возможность безопасно переписаться на портале Госуслуг до 14 ноября.