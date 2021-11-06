Хоккейный клуб «Югра» одержал сокрушительную побуду над соперником из Самары

Фото: ХК "Югра"

Югорские «Мамонты» показали успешную игру, одержав сокрушительную победу над соперником из Самары. По информации пресс-службы хоккейного клуба, ЦСС ВВС не сумел набрать очков в Ханты-Мансийске, уступив со счетом 1:4. Хозяева площадки три раза перебросали соперника, доминируя на протяжении двух периодов. В стартовом игровом отрезке отличились Михаил Шалагин и Роман Крикуненко.

Во втором периоде болельщики увидели лишь одну шайбу. Сольный проход Евгения Рымарева через всю площадку завершился точным броском со средней дистанции. Владислав Окоряк выручить самарцев не сумел.

В третьем периоде команды обменялись голами. До второго «сухаря» в сезоне Илья Ступин не дотянул лишь 8 минут 45 секунд. Нападающий ЦСК ВВС удачно подставил клюшку под бросок от синей линии, и шайба изменила траекторию полета, сократив разрыв в счете. Уже через две минуты «Югра» ответила результативной атакой. Точку во встрече поставил Михаил Шалагин, оформив дубль.