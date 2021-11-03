В Сургуте задержали наркосбытчика с синтетическим наркотиком Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте задержан 39-летний мужчина, который подозревается в хранении и распространении запрещенных веществ. Полицейские нашли у него полимерный пакет, внутри которого находился синтетический наркотик, весом более 460 граммов.

Как стало известно правоохранителям, запрещенные средства задержанный купил в интернете. А в дальнейшем планировал распространять их через тайники-закладки на территории города. Наркосбытчик не успел довести до конца свое преступление, так как его задержали полицейские. Он нигде не работает, а ещё был судим за аналогичные преступления.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.