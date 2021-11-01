Новый глава Лангепаса Сергей Горобченко поклялся приложить усилия для процветания города

Фото: администрация Лангепаса

Бывший прокурор города Лангепаса Сергей Горобченко назначен на должность главы города. Его кандидатуру единогласно поддержала городская дума на заседании 1 ноября 2021 года. Сегодня же состоялась торжественная церемония вступления в должность Сергея Викторовича, который принес присягу и поклялся уважать и охранять права и свободы человека и соблюдать Конституцию и законы РФ.

- Я клянусь защищать Устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Устав города Лангепаса, защищать интересы жителей города, приложить все усилия для дальнейшего развития и процветания города, - отметил Сергей Горобченко.

Сергей Викторович Горобченко родился в 1978 году в Омской области. В 2001 году окончил юридический факультет Уральской государственной юридической академии и, спустя 2 года, начал служить в органах окружной прокуратуры. Свою карьеру начинал от помощника прокурора и старшего прокурора Сургутского района до прокурора Лангепаса.

Новый глава Лангепаса планирует модернизировать и развивать ЖКХ, привлекать инвестиции в экономику города, развивать комфортную городскую среду и реализовывать проекты частного государственного партнерства.