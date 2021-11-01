В Нефтеюганске отремонтировали дорогу к дачным кооперативам Фото: Татьяна Коркина

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» введена в эксплуатацию дорога «Подъезд к БПО «Левый берег» протяженностью 2,5 км в Нефтеюганске. Дорога важна тем, что она ведет к нескольким производственным базам, в том числе к базе филиала №4 государственной компании «Северавтодор».

Она занимается содержанием автодорог округа, а также к дачным кооперативам, расположенным на левом берегу реки Юганская Обь недалеко от Нефтеюганска. Там постоянно проживают люди, поэтому жители Нефтеюганска давно ждали ремонта этой дороги. Часто поступали жалобы на трещины, выбоины и просадки.

Объект включили в план дорожных работ по нацпроекту и сейчас горожане могут безопасно и комфортно добираться до своих дачных участков и рабочих мест. Подрядчик выполнили работы по фрезерованию старого покрытия, устройству выравнивающего слоя, а затем верхнего слоя дорожного полотна из щебеночно-мастичного афальтобетона. Материал отличается особой прочностью и долговечностью. Обочины и откосы укрепили, а также нанесли дорожную разметку.