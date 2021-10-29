Житель Нижневартовска собирался в Лангепас и заплатил мнимому водителю 20 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

В дежурную часть Нижневартовска обратился 40-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Как выяснилось, он хотел поехать в Лангепас, а для этого воспользовался популярным приложением. Выбрав подходящую дату, время и стоимость поездки мужчина связался с водителем. «Перевозчик» отправил ссылку для оплаты проезда.

Югорчанин заполнил реквизиты своей банковской карты, но приложение выдало ошибку оплаты. Мужчина несколько раз пытался оплатить поездку стоимостью 700 рублей, но только после того, как мнимый водитель перестал выходить на связь, а с его карты списалось 20 тысяч рублей, мужчина понял, что пора бежать в полицию.

Полиция Югры предупреждает: ни при каких обстоятельствах не стоит передавать данные карт, пин-коды и пароли подтверждения операций.