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Общество29 октября 2021 17:23

Сильный ветер и метель продержится в Югре еще как минимум сутки

Порывы ветра могут достигнуть 20 м/с
Виктория Терина
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Сильный ветер и метель продержится в Югре еще как минимум сутки

Сильный ветер и метель продержится в Югре еще как минимум сутки

Фото: Юлия Кучеренко

Плохая погода в Югре продержится ещё как минимум сутки. Завтра в течение суток местами по ХМАО ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, гололед и метель. В западных районах округа ночью ждет похолодание до -27 °С.

Из-за плохой погоды возрастает вероятность: повреждений ЛЭП, линий связи; обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих рекламных конструкций; аварий, связанных с нарушением работы объектов ЖКХ; увеличения количества ДТП, образования заторов на дорогах.

Спасатели просят соблюдать правила безопасности дорожного движения, учитывать фактические погодные условия, пешеходам необходимо помнить, что при выпадении снега, образовании гололёда тормозной путь транспорта может значительно увеличиваться.

Вызов экстренных служб с мобильного телефона «101», «112».

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