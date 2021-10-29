Тюменские энергетики учат детей правильно обращаться с электричеством

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Более тысячи онлайн-уроков по электробезопасности подготовили специалисты компании «Россети Тюмень» для юных жителей Тюменской области, Югры и ЯНАО. Энергетики научат детей правильно обращаться с электричеством и сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения. Ведь работа по предупреждению детского электротравматизма – одна из приоритетных задач компании.

Работники рассказывают школьникам об угрозах, которые таит в себе электрический ток, и о том, как избежать опасности. Чтобы дети лучше воспринимали информацию, им показывают интересные фильмы, презентации и предупреждающие знаки. По словам начальника управления производственной безопасности и производственного контроля предприятия Оксаны Ишмухаметовой, на лекциях и беседах специалисты доносят до ребят все правила обращения с электричеством.

- В силу своей активности и любознательности дети и подростки, не осознавая последствий, могут приблизиться на недопустимое расстояние до токоведущих частей электроустановки на улице и стать жертвой электрического тока. Такую же опасность несет неправильное использование бытовой техники дома, - отметила она.

Профилактика электробезопасности проводится в течение всего года. Обычно энергетики сами посещают школы, детские сады и лагеря, но пока, из-за пандемии, разъяснительную работу приходится вести дистанционно. Например, во время летних каникул 2021 года о правилах пользования электричеством рассказали 2,5 тысячам ребятишек, которые посетили пришкольные лагеря Тюменской области.