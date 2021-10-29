В Югре начинающий водитель спровоцировал тройное ДТП: пострадали два человека

В Югре начинающий водитель выехал спровоцировал тройное ДТП: пострадали два человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 31 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный», в Нижневартовском районе, 23-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота», не справился с управлением, выехал на встречку, и врезался в «Фольксваген» и «Ниссан». В результате ДТП водитель Тойоты, получивший водительское удостоверение 8 месяцев назад и 58-летняя пассажирка Ниссана получили травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 1 ребёнок. Сотрудниками ГИБДД задержано 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2– за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 43 водителя привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 27 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает водителям, что необходимо соблюдать скоростной режим. Высокая скорость увеличивает, как вероятность совершения ДТП, так и тяжесть его последствий.