В Нижневартовске пройдет первый молодежный киберпоединок Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске впервые состоится турнир по компьютерной игре «Дота-2». Чемпионат, который будет состоять из двух туров: в первом – отборочные игры, во втором – игры за призовые места, запланирован на конец ноября. Мероприятие организовано киберклубом «True Gamers», МАУ г.Нижневартовска «Молодежный центр».

- Киберспорт часто называют современными шахматами, где есть стратегия и тонкий расчет, а многочасовые баталии перед экраном требуют хорошей физической подготовки. Компьютерные игры в наши дни не просто забава и бездумное времяпрепровождение. Порой, неожиданно для родителей, их дети-киберспортсмены получают гонорары в миллионы долларов. Таково веяние времени. Кстати, именно Россия в 2001 году стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта, – рассказал депутат Думы Нижневартовска Василий Сочилин.

Возможно, этот чемпионат станет дальнейшим толчком для развития киберспорта в Нижневартовске.

Зарегистрироваться на участие в турнире по компьютерной игре может абсолютно любая команда. Дополнительную информацию можно узнать на сайте и по телефону 41-78-78.