Югорские пенсионеры попали в ТОП-3 Урала по интернет-серфингу

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Пенсионеры Югры в этом году почти сравнялись с молодым поколением по онлайн-аппетитам. Только за последний месяц они скачали c помощью мобильного интернета почти 1 Тб трафика – это лишь на 18% меньше объема данных, который загрузила молодежь. Возрастные абоненты стали чаще пользоваться приложениями и мессенджерами, загружать книги и смотреть видео.

Аналитики МегаФона предположили, что на изменения в мобильном поведении повлияли введенные общественные ограничения в связи с пандемией. К общероссийскому дню бабушек и дедушек с помощью инструментов BigData они впервые исследовали обезличенные данные по онлайн-предпочтениям возрастных абонентов северного округа.

Жители региона старше 55 лет скачивают в интернете на 36% больше данных, чем годом ранее. Самые активные в сети живут не в столице, а в поселках и селах ХМАО. Связисты даже нашли онлайн-рекордсмена. Им стал 64-летний житель поселка Светлого. Всего за месяц мужчина скачал более 640 Гб трафика, что в 40 раз больше, чем в среднем качают пользователи смартфонов в регионе. В топе наиболее онлайн-продвинутых также отмечены пенсионеры поселков Октябрьское и Унъюган, а также села Излучинск.

На значительный рост интернет-трафика также повлиял приток в сеть новых пользователей почетного возраста. За год более 2 тысяч таких югорчан научились проводить онлайн-платежи и стали подключать мобильные сервисы. Выросла активность общения в WhatsApp и просмотры видео в Youtube.

Востребованным стало у абонентов категории 55+ и интернет-чтение. Чаще всего они загружают в сети космическую фантастику и зарубежную классику, биографии, мемуары. И мужчины, и женщины скачивают онлайн-книги в равном объеме, а вот рекорд принадлежит представительнице слабого пола. Так, всего за месяц 63-летняя жительница региона загрузила из электронной библиотеки свыше 22 произведений. Для сравнения, в среднем интернет-активный житель региона за 30 дней успевает скачать не более 3 электронных книг.

За год общее число возрастных абонентов Югры, кто поменял кнопочные телефоны на смартфоны, выросло еще на 3%. В первой пятерке самых популярных устройств: Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei.