Жители Нижневартовска могут выбрать дороги, которые отремонтируют в 2022 году

Жителям Нижневартовска предлагают определить дороги, которые в следующем году будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Голосование завершится 1 ноября.

На онлайн-голосование выставлено 8 участков дорог, которые могут отремонтировать следующим летом. Это не только центральные улицы, но и те, что расположены в старой части города. В окончательный перечень войдут не все участки, а благодаря выбору вартовчан сможет выстроится приоритетность участков для ремонта.

- Сделать свой выбор жители города могут на портале главы города «Наш Нижневартовск» в разделе «Активный гражданин». После завершения голосования будет сформирован итоговый перечень дорог, по которым специалисты департамента ЖКХ администрации города приступят к формированию документов для выбора подрядчиков, - сообщили в администрации города.