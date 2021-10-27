В Сургуте осужденные строят будки для животных по заказу приюта Фото: Пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

Осужденные исправительной колонии №11, изготавливают будки для животных по заказу приюта «Дорога домой». В этом году планируется создать вольеры для бездомных и больных животных почти на полмиллиона рублей.

Исправительная колония уже не в первый раз сотрудничает с приютом, который находится на базе пункта временного содержания (отлова). Опыт подобного производства в исправительном учреждении есть: за 2020 год, осужденные сделали больше 250 будок, которые поставлялись заказчику качественно и в срок, а в 2021 году приют получит 350 готовых вольеров. Чтобы сделать условия содержания собак как можно лучше и комфортнее, на производстве будок задействовано 10 осужденных.

Домики для животных изготавливаются по эскизам заказчика. Вольеры сделаны из металлического каркаса, обшитого деревом для защиты от холода и осадков. Размеры будки оптимальны, ведь если сделать ее слишком большой, собаке будет холодно. Производство начинается с изготовления каркаса, затем делают пол, который должен быть двойным и теплым, а завершают работу утеплением стен и потолка.

Такая работа дает возможность заключенным не только получать зарплату и погашать исполнительные листы, образовавшиеся в результате совершения преступления, но и положительно влияет на их исправление, пробуждает доброту, любовь и желание помогать братьям нашим меньшим, оказавшимся в беде.