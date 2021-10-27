Пенсионерке из Нижневартовска мошенники пообещали грандиозные заработки и она перевела им деньги Фото: Юлия Кучеренко

За сутки югорчане потеряли почти 2 миллиона рублей, вернее перечислили их на счета мошенников. Сотрудники полиции зафиксировали 18 случаев мошенничества. Так, в Нижневартовске мошенники ввели в заблуждение 70-летнюю пенсионерку. Позвонили ей вечером и рассказали о возможных вложениях, которые несут за собой грандиозные заработки. Пенсионерка решила рискнуть, перевела 13 тысяч рублей, 12 тысяч из них сняли аферисты.

Стандартную и рабочую схему использовали злоумышленники на жителях Когалыма. Аферист, выставил объявление о продаже внедорожника, указал привлекательную цену, дополнил публикацию снимками, на которых авто практически в идеальном состоянии и затаился, поджидая жертв. Сначала на запись откликнулся 50-летний мужчина. Он внес на указанный счет предоплату в 225 тысяч. А затем эту же самую машину забронировал и 38-летний мужчина, но он в отличие от конкурента, перевел лишь 10 тысяч. В итоге ни тот, ни другой, не стали владельцами авто, буквально спустя несколько часов объявление исчезло, а продавец перестал выходить на связь.

Попался на уловку аферистов и 46-летний житель Лангепаса. Ему предложили увеличить кредитный лимит по карте. Но мужчина деликатно отказался от такой услуги, зато всерьез заинтересовался возможным кредитом на 1 миллион рублей. Для активации этой услуги собеседникам потребовался секретный код из смс, который югорчанин с легкостью продиктовал и тем самым открыл доступ к личному кабинету. Мошенники не растерялись и списали с карты 180 тысяч.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.