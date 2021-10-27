В Сургуте таксист зарезал пьяного пассажира ножом Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте водитель такси напал на пассажира с ножом. СУ СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело. Нападавший - 23-летний гражданин одной из южных Республик.

По информации следственных органов, 25 октября 2021 года около 23 часов между подозреваемым, управляющим автомобилем одной из служб такси, и пьяным пассажиром, возник конфликт из-за вызывающего поведения пассажира, который игнорировал требования таксиста - прекратить употреблять алкоголь.

Во время конфликта подозреваемый остановил автомобиль на остановке общественного транспорта в районе проспекта Мира, вышел на улицу и в процессе потасовки ударил мужчину ножом в грудь. От полученной травмы 23-летний местный житель скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд решит вопрос о его заключении под стражу. По уголовному делу продолжается расследование.

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