Кражи, наркотики, поддельные деньги: за сутки в Югре зарегистрировано 68 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 68 преступлений, по горячим следам раскрыто 41. Так, в Ханты-Мансийске мужчина залез в жилой балок, повредив окно и украл 150 метров кабеля. Нарушитель, уже судимый за похожее преступление, находится под подпиской о невыезде.

В округе раскрыто 4 случая хранения наркотиков. В Нижневартовске, в подъезде дома по улицы Мира, задержан мужчина с наркотиком массой 1,168 грамма. Он судим за кражу, а теперь его ждет новое наказание. Аналогичные преступления раскрыты в Сургуте и Нягани. Кроме того, в Нягани в одном из банков, обнаружили поддельные 5 тысяч рублей. А сотрудниками уголовного розыска Октябрьского района задержан подозреваемый, который, в микрорайоне Центральный поселка Талинка, угнал «ВАЗ-21099». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.