Химики Нефтеюганского района - призеры регионального этапа Международного химического турнира

Фото: администрация Нефтеюганского района

Химики Нефтеюганского района вошли в число призеров регионального этапа Международного химического турнира. На базе Сургутского Государственного университета на протяжении двух дней 10 команд из Сургута , Ханты-Мансийска, Нефтеюганского района и Горноправдинска сражались за звание лучшей команды региона.

Три команды Нефтеюганского района получили награды в химических боях: диплом II степени у команды "Mimimitsinchiki" из пойковской школы №2; диплом III степени - "Криптониты" пойковская школа №2; диплом III степени - команда пойковской школы №1 "Юные Алканы".

- Это командная работа, много времени, бессонные ночи, перемены в лаборантской, ежедневный мозговой штурм и многое другое, но взамен мы получаем намного больше: общение с людьми, возможность расти в естественно- научном направлении, а также больше времени проводить в кругу своей "химической семьи". Горжусь Вами - написала на своей странице в соцсетях учитель химии пойковской школы №2 Олеся Шаль.