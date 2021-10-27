Няганская городская поликлиника перешла на семидневный график работы Фото: Татьяна Коркина

Няганская городская поликлиника перешла на семидневный график работы, это связано с напряженной эпидемиологической ситуацией. Теперь бокс-фильтр по адресу: 1 микрорайон, дом 36 будет работать по воскресеньям. С 10:00 до 14:00 часов без предварительной записи сюда могут обратиться пациенты с первыми признаками простудных заболеваний.

С понедельника по субботу приём больных по-прежнему будет производиться по предварительной записи.

- Уважаемые пациенты, основной путь передачи ОРВИ и коронавирусной инфекции – через кашель и чихание инфицированных людей. Помимо этого, заразиться можно в момент прикосновения к предметам, на которых присутствует вирусы, а затем, касаясь руками рта или носа, - поясняют медики.

По их рекомендациям - при посещении поликлиники или других общественных мест лучше надевать маску и перчатки. Менять средства индивидуальной защиты каждые два часа, а ещё тщательно и часто мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Важно часто проветривать помещение и проводить влажную уборку в домах.