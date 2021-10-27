Сургутские магазины проверяют на соблюдение антиковидных мер Фото: Администрация Сургута

Сургутские магазины снова одолели проверки. Во время проверки соблюдения масочного режима в мелких магазинах города составлено два административных протокола о нарушениях. Нарушения зафиксировали в торговых сетях «Теплоград» и «Океан» - продавцы находились на рабочем месте без средств индивидуальной защиты, а для посетителей отсутствовали в достаточном количестве маски и дезинфицирующие средства для обработки рук.

При повторном нарушении нарушителей ждет штраф в размере до 30 тысяч рублей. Проверки на соблюдение масочного режима проводятся еженедельно. В среднем за один месяц полиция фиксирует больше 200 нарушений.

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