Житель Нефтеюганска вложил огромную сумму в инвестиционную компанию мошенников Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганска обратился 43-летний житель города. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников.

На телефон югорчанина позвонил «менеджер» торговой площадки и рассказал, что можно получить дополнительный доход через инвестирование. Липовый работник обещал высокий процент и быстрое получение прибыли. Кроме этого, аферист поделился историями о «разводе» других инвестиционных платформ и убедил потерпевшего в порядочности компании.

Мужчина, поддавшись соблазну быстро разбогатеть, перевел на счет мошенников 495 тысяч рублей и затем мошенники пополнили виртуальный счет нефтеюганца на 1 тысячу рублей. Мужчина обрадовался, что схема работает и связался с куратором проекта, который сообщил о новых выгодных условиях, но для этого нужно было вновь пополнить счет. Северянин решил рискнуть и оформил кредит на 2 миллиона рублей, которые вложил в «инвестиции». Но, больше денег он не получил, как и ответа от компании, в которую пытался дозвониться.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, в особо крупном размере».