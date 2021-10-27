В Нягани уже третий ребенок появился на свет в инфекционном госпитале Фото: Департамент здравоохранения Югры

В Нягани уже третий ребенок появился на свет в инфекционном госпитале. Богатырь весом больше 3 килограмм порадовал маму своим первым криком.

- Беременные, у которых выявляется Covid-19 госпитализируются при любой клинике. Если есть даже незначительные изменения в легких. У мамы этого малыша болезнь проходит в легкой форме, изменений в легких нет, роды были самостоятельными и прошли в штатном режиме. Мальчик был сразу изолирован от мамы и переведен в отдельный бокс отделения новорожденных, где мы будем наблюдать за его здоровьем в течение двух недель, - рассказывает заведующая родильным отделением Виктория Севрюкова.

В группу риска по заражению ковидом входят дети и беременные женщины. Особенно тяжело заболевание протекает у тех, кто имеет сопутствующую патологию. Чтобы минимизировать возможные риски, будущей маме и ее окружению стоит пройти вакцинацию, советуют в Департаменте здравоохранения ХМАО-Югры. Причем, закончить вакцинацию рекомендуется на этапе планирования беременности за 1-2 месяца до предполагаемого зачатия. Но беременных можно вакцинировать и после 22-ой недели, когда все органы и системы ребенка полностью сформированы и риск для плода становится минимальным.

Беременным рекомендовано прививаться только вакциной Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). Для остальных вакцин сейчас беременность является противопоказанием.