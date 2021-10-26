Анна Коршунова назначена на должность «главного дорожника» Сургута

Фото: администрация Сургута

Анна Коршунова назначена на должность руководителя дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

До этого чиновница руководила отделом контроля качества ремонтных работ и содержания улично-дорожной сети в МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». Теперь же она будет курировать ремонт и содержание сургутских автодорог и работу общественного транспорта.

В администрации города рассказали, что Анны Коршун имеет два высших образования, одно из которых - профильное. Также она проработала более 20 лет в дорожно-транспортной сфере.