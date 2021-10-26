В Нижневартовске продолжается уборка снега Фото: департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

Сегодня, 26 октября, для очистки снега на дорогах и тротуарах, а также обработки противогололедными материалами проезжей части на улицах Нижневартовска работает около 60 единиц техники. За сутки израсходовано 200 куб. метров реагентов для ликвидации гололеда на проезжей части автодорог.

Внутриквартальные проезды чистят управляющие организации, в которых можно узнать о графиках уборки снега во дворах. По Правилам благоустройства города складированный снег может находиться в микрорайонах от 7 до 10 суток, после чего он вывозится на полигон.

Специалисты управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска призывают соблюдать Правила благоустройства территории при уборке снега и вывозить его на постоянные места складирования по мере накопления. Кроме того, запрещается разбрасывать, выталкивать или вывозить снег с территорий на проезжую часть и тротуары, а также на прилегающую территорию или приваливать снег к стенам зданий.