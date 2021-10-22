Югорчанка лишилась крупной суммы, доверившись «иностранному офицеру» на сайте знакомств Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте 59-летняя женщина зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств и начала общаться с мужчиной, который представился гражданином Соединенных Штатов Америки. Общение продолжалось достаточно долго и не только в переписках, но и по скайпу.

Мужчина рассказал, что является американским военным офицером и якобы скоро должен выйти в отставку, а по окончанию службы хочет приехать в Россию. "Напел" про любовь и создание семьи, и окончательно втерся в доверие. Он рассказал югорчанке, что хочет заранее отправить ей свои вещи, но самостоятельно оплатить перевозку груза не может, поскольку находится на базе и выехать с её территории нет возможности. Мужчина предложил северянке оплатить доставку вещей, среди которых, по его словам, находятся деньги, которыми она может пользоваться, как компенсацией расходов на пересылку вещей.

Позже с пенсионеркой связалась транспортная компания, которая якобы должна доставить вещи. Доверчивая югорчанка оплатила услуги «транспортной компании», переведя 800 тысяч рублей на разные счета, но груз она не получила, деньги не вернулись, а «американский офицер» перестал отвечать. Когда женщина заметила, что аккаунт "возлюбленного" на сайте знакомств заблокирован, поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.