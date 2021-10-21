В Октябрьском появились новые детские площадки и хоккейный корт Фото: Администрация Октябрьского района

В Октябрьском подвели итоги благоустройства. На территории бывшей школы по улице Бичинева успешно реализуется благоустройство общественного пространства. Там приобретены архитектурные формы для обустройства спортивного корта: хоккейная коробка, скамья для запасных игроков, ворота хоккейные, ворота мини-футбольные. Для монтажа спортивного оборудования было выполнено устройство щебеночного основания. Зимой корт распахнет свои ворота для состязаний любителей ледовых видов спорта, а также массовых катаний.

- Рядом уже располагается детская площадка, ограждение которой будет выполнено в будущем. Планируется замена детских игровых комплексов и выравнивание самой детской площадки. Появятся тротуары, спортивная площадка с тренажерами, скейтпарк, автостоянка, – рассказал глава городского поселения Октябрьское Владислав Сенченков.

Завершена модернизация дворовой территории по улице Комсомольская. Там появились детские игровые комплексы для разновозрастных категорий детей, спортивные комплексы, горка, качели, карусель, урны, ограждение и информационный стенд. На откосах вокруг детской площадки планируют уложить дерн или георешетку и обустроить автостоянку.