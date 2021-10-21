В Югре заработают первые в России технологические полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов

Цель проекта – создать рентабельные отечественные технологии для добычи ТРИЗ Фото: REUTERS

Первые в России технологические полигоны освоения трудноизвлекаемых запасов (далее – ТРИЗ, - прим. ред.) начнут работу в Югре, в рамках федерального проекта «Технологии освоения трудноизвлекаемых запасов». Вместе с нефтяными компаниями, которые работают в регионе, здесь создадут рентабельные отечественные технологии для добычи ТРИЗ, что является главной целью проекта.

Благодаря технологическим полигонам в Югре будет реализован полный цикл создания инновационных решений – от идеи и апробации до промышленного применения и тиражирования. В этом есть два плюса: во-первых, технологические полигоны помогут российскому нефтегазовому комплексу достичь технологической независимости, а во-вторых, недропользователи получат официальный статус технологических полигонов. А это большой стимул, чтобы разрабатывать отечественные технологии для добычи ТРИЗ.

Югра – это базовая нефтедобывающая территория России. Доля трудноизвлекаемых запасов нефти в общей ресурсной базе составляет более 30%, а в самом регионе на ТРИЗ приходится 43% от общего объема добычи нефти. Специалисты считают, что добыча нефти только из баженовской свиты до 2030 года увеличится до 10 миллионов тонн.

По словам директора департамента недропользования и природных ресурсов Сергея Филатова, поиски технологических и инженерных решений для «трудной» нефти позволит подготовиться к полномасштабной разработке залежей баженовской свиты.

- В этой работе обозначу немаловажную роль Центра исследования керна, созданного в Ханты-Мансийске на базе ЦРН им. В.И. Шпильмана. Мы расширяем его компетенции. Уже в этом году запустим все лаборатории ЦИК, - отметил Сергей Филатов.

Федеральное агентство по недропользованию впервые в России предоставило в пользование как технологические полигоны два лицензионных участка Югры. Это «Салымский 3 ТРИЗ» и «Северо-Восточная часть Пальяновской площади Красноленинского месторождения ТРИЗ». Осваивать их будут дочерние предприятия «Газпромнефти».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», в 2020 году в ФЗ «О недрах» закреплен новый вид недропользования – технологические полигоны для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Правительство Югры, Министерство природы РФ и нефтяные компании активно участвовали в процессе утверждения на законодательном уровне статуса испытательных полигонов.