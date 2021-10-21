В Сургуте водитель Лады спровоцировал тройное ДТП: есть пострадавшие Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей. На Нефтеюганском шоссе, 23-летний водитель Лады, при проезде регулируемого перекрестка, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в Тойоту и автомобиль Хенде, под управлением 35-летней женщины. От удара, Тойоту отбросило на опору дорожного знака и светофор. Виновник аварии от медицинского освидетельствования отказался. В ДТП пострадали водители Лады и Тойоты, а также пассажир отечественного авто.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 2 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования; 1 – за повторное управление с признаками опьянения; 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 16 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, особенно в темное время суток, выбирать безопасную скорость движения, а ещё избегать резких ускорений, торможений и перестроений.