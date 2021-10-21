Трое жителей Сургута отправятся под суд за организацию азартных игр Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственный отдел Сургута завершил расследование уголовного дела троих местных жителей, которые обвиняются в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны.

Как сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, в феврале 2021 года обвиняемые, по инициативе одного из них, распределили между собой роли, арендовали помещение в цокольном этаже одного из домов по улице Привокзальная, купили и установили игровое оборудование. Незаконный бизнес существовал с марта по июль, соучастники незаконно проводили азартные карточные игры, от которых получили 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Для конспирации вывески и указатели на помещении отсутствовали, в качестве игроков приглашались только знакомые организаторов, а финансовые вопросы решались за пределами клуба, что исключало наличие в нем денег.

Во время задержания с места происшествия изъяты игральные столы, карты, фишки, записи с итогами игр. Злоумышленники признались и раскаялись. Следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело направлено в суд.