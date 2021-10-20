Югорские почтовики готовятся к высокому посылочному сезону Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Югорские почтовики готовы к высокому посылочному сезону. Во время ноябрьских распродаж объем доставок Почтой России из интернет-магазинов увеличивается на 25% по сравнению с осенними месяцами. В ноябре проводят много акций, к тому же, ожидается предновогодний поток почты.

- Уверен, что очередной пиковый период пройдет без сбоев. У нас все готово для того, чтобы справиться с возросшими нагрузками и обеспечить комфортное и качественное обслуживание клиентов, — прокомментировал руководитель Управления федеральной почтовой связи в Югре Василий Денисов.

Почтовики завершают текущие ремонты, технические осмотры транспорта и оборудования сортировочных участков. Чтобы в дальнейшем соблюдения сроков доставки в труднодоступные районы организуют необходимое количество рейсов.

В прошлом году почтовики Югры с ноября по март выполнили более 5,2 миллиона операций. Самая большая нагрузка наблюдалась в почтовых отделениях Сургутского и Нижневартовского районов.