В Сургуте в автосалонах и крупных торговых центрах прошли антиковидные рейды Фото: Администрация Сургута

Специалисты контрольного управления Администрации Сургута вместе с полицией проверили, как соблюдается масочный режим в автосалонах и крупных торговых центрах. Усиленные проверки в городе связаны с ростом количества заболевших коронавирусом.

Рейды показали, что не все сознательно относятся к соблюдению масочного режима. Четверо посетителей автосалона находились без средств индивидуальной защиты. Нарушения зафиксированы в продуктовом магазине на Нефтеюганском шоссе - двое посетителей магазина приобретали товар без масок. За это нарушение против виновных составлен протокол, впереди судебное разбирательство.

Напомним, что за отсутствие маски грозит штраф до 30 тысяч рублей. В среднем за один месяц полиция выявляет больше 200 нарушений. Чаще всего масочный режим не соблюдают в торговых центрах.