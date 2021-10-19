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Происшествия19 октября 2021 16:26

Житель Нефтеюганска отдал за несостоявшуюся поездку 60 тысяч рублей

Он стал жертвой афериста в популярном приложении
Виктория Терина
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Житель Нефтеюганска отдал за несостоявшуюся поездку 60 тысяч рублей

Житель Нефтеюганска отдал за несостоявшуюся поездку 60 тысяч рублей

Фото: Татьяна Коркина

Популярный сервис для совместных поездок этой осенью используют многие жители Югры. Вслед за этим активизируются и мошенники. Они просят будущих пассажиров оплатить бронь за поездку и присылают ссылки на фишинговые сайты, получая полный доступ к персональным данным и сбережениям наивных жителей округа.

Жертвой аферистов стал 26-летний нефтеюганец. В приложении, мужчина нашел походящую поездку до Ханты-Мансийска, связала с лже-водителем и договорился об оплате. Злоумышленник предложил перевести 40 рублей для предоплаты услуг и направил ссылку. Как только, доверчивый нефтеюганец ввел данные банковской карты, начались списания денег. Всего мужчина отдал за поездку, которая так и не состоялась 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.