Житель Нефтеюганска отдал за несостоявшуюся поездку 60 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Популярный сервис для совместных поездок этой осенью используют многие жители Югры. Вслед за этим активизируются и мошенники. Они просят будущих пассажиров оплатить бронь за поездку и присылают ссылки на фишинговые сайты, получая полный доступ к персональным данным и сбережениям наивных жителей округа.

Жертвой аферистов стал 26-летний нефтеюганец. В приложении, мужчина нашел походящую поездку до Ханты-Мансийска, связала с лже-водителем и договорился об оплате. Злоумышленник предложил перевести 40 рублей для предоплаты услуг и направил ссылку. Как только, доверчивый нефтеюганец ввел данные банковской карты, начались списания денег. Всего мужчина отдал за поездку, которая так и не состоялась 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.