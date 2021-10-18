В Сургутском районе организовали «Культурный квест» Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе организовали «Культурный квест», туда приехала делегация из активистов Советов молодёжи района, добровольцев и организаторов.

Как сообщают в Администрации Сургутского района, квест - это современный формат содержательного культурно-просветительского досуга для молодежи. Он проходил на территории муниципального учреждения культуры «Русскинской музей Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова». Участники, разделившись на 4 команды, изучали локации Музея, получая задания в специальной программе, находили ответы, коды и шифры, заранее подготовленные организаторами. А победитель - команда, которая первая добралась до финальной точки.

- Мы поддерживаем инициативы наших партнеров из Ассоциации волонтерских центров и всегда рады отозваться на их идеи, которые не только погружают молодёжь в добровольческую деятельность, но и знакомит молодёжь с культурными традициями родного края - рассказала начальник службы молодёжной политики администрации Сургутского района Севинч Мамедова.