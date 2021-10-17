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Происшествия17 октября 2021 21:29

В Югре незаконно сливают отходы

Мария Толстихина
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Нарушителей ждет огромный штраф

Нарушителей ждет огромный штраф

Фото: Архив "КП"

Фотоловушки, установленные в лесах Кондинского района, зафиксировали девять фактов незаконного слива жидких коммунальных отходов прямо на рельеф. Об этом сообщила пресс-служба управления Природнадзора по ХМАО-Югре.

- Фотоловушки зафиксировали номера машин, с которых осуществлялся слив ЖКО. В отношении всех нарушителей будут возбуждены административные дела, - заключили в ведомстве.

Недобросовестных коммунальщиков ждут штрафы: физлиц — от 10 000 до 20 000 рублей, юрлиц — от 100 000 до 300 000 рублей или запрет на ограничение деятельности до трех месяцев.