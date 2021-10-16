В Пыть-Яхе девять жителей узнали о страшном диагнозе во время диспансеризации

Фото: департамент здравоохранения Югры

В Пыть-Яхе профилактическое обследование в рамках дополнительной диспансеризации прошли уже 6 300 жителей. Обследование необходимо для того, чтобы выявить скрытые заболевания на ранней стадии. Так, за 9 месяцев текущего года у 9 пациентов обнаружили онкологию, в 7 случаях заболевание не было запущено.

Также врачи смогли вовремя обнаружить у 122 человек болезни сердечно-сосудистой системы, у 165 человек оказались нарушения работы органов пищеварения, а 62 горожанам впервые поставлен диагноз «сахарный диабет». Врачи отмечают, что зачастую это люди трудоспособного возраста, от 40 до 65 лет, имеющие сопутствующие факторы риска - курение, гиподинамию, нерациональное питание или ожирение.

Напоминаем, что в этом году была введена углубленная диспансеризация для граждан, перенесших коронавирус. На данный момент ее прошли уже 312 пыть-яхцев. Среди выявленных заболеваний лидируют патологии со стороны сердечно-сосудистой системы. Все пациенты, которым поставлен диагноз, проходят необходимое лечение и реабилитацию.