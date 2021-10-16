Жительница Нефтеюганска рискует угодить в тюрьму за пристрастие к наркотикам Фото: Ольга Крыльцова

В Нефтеюганске сотрудники полиции задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков.

- В ходе оперативных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, сотрудники полиции получили информацию о 45-летнейгорожанка, хранящей запрещенные вещества. При личном досмотре у нее обнаружили прозрачный полимерный пакетик с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик общей массой 1,65 граммов, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

В свое оправдание югорчанка сообщила, что приобрела наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять.

Сейчас женщина обвиняется по ч. 2 ст. 228 «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.