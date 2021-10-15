В Ханты-Мансийске открыли новый игровой комплекс Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске активно благоустраиваются дворы. Сегодня состоялась общественная приемка территории в районе улиц Доронина, Чехова, Чкалова. На этом месте убрали старую детскую площадка, которая стала не безопасной.

Сейчас во дворе появился современный игровой комплекс с травмобезопасным покрытием площадью 862 кв.м – установлены спортивные тренажеры, отдельное место для отдыха. А ещё на территории появился новый газон, кустарники и тротуарная плитка. Рабочие возвели опоры освещения и ограждения для безопасности детей. Рядом с площадкой разместили стоянку на 20 автомобилей.

- Работы выполнены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств субсидии из регионального бюджета и софинансирования местного бюджета. В ходе общественной приемки недостатков выявлено не было, объект принят, - рассказала Людмила Проняева, специалист-эксперт отдела благоустройства и природопользования департамента городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска.